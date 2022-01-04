鋼構業今年持續供不應求，訂單相對明朗，中鋼構(2013)傳統鋼構事業持續供不應求，訂單已排到明年第二季，且布局的風電產品也可望持續出貨，有利整體營運。

受惠台商回流建廠、半導體大廠積極擴廠以及公共工程案需求強勁，中鋼構2021年營收上看150億元，年增雙位數百分比，且受惠毛利率提升，本業獲利將比前年成長。

展望今年，中鋼構在手工程案量超過20萬噸，能見度直達明年上半年。隨著整體鋼構市場持續供不應求，有利毛利率續撐高檔。中鋼構預期鋼構榮景將維持2、3年。

中鋼構配合中鋼集團布局風電事業，主要負責水下基礎鋼構相關零組件製造，今年隨中鋼旗下的中能風場有望開始動工，公司看好風電產品產值顯著高於傳統鋼構產品，未來隨風電產品出貨成長，將挹注業績。

中鋼構2021年受惠台商回流建廠、科技大廠積極擴廠以及公共工程案需求強勁，2021年1~11月營收139.86億元，年增16.58%。

中鋼構2021年前三季合併營收112.45億元，年增19.41%；毛利率上升至5.3%；稅後淨利2.88億元，年減32%，主要因前年同期有處分昆山廠逾4億元業外收入挹注，若相比2019年，2021年前三季獲利已超越2019年全年表現；2021年前三季EPS為1.46元。

在風電產業的布局方面，中鋼構承接水下基礎鋼構相關零組件製造業務，2021年已完成沃旭大彰化案階段性任務，交貨10套，營收貢獻約2億元，也已啟動中鋼旗下中能風場前置作業，預計今年初開始動工，預計將交16~21套。