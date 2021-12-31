晶圓代工供不應求，光罩(2338)2021年營運持續受惠，2021年第四季營收可望再創新高，展望2022年晶圓代工續旺，公司產品亦可望持續漲價，將帶動明年營運持續挑戰新高。

台灣光罩主要產品為半導體用的光罩，其中以積體電路類最多，受惠2021年成熟製程產能供不應求，供應給6吋/8吋晶圓代工廠的產品漲價，近年公司進一步跨入12吋市場，並規畫推進至28奈米製程。

隨著晶圓代工漲價，光罩產能持續供不應求，價格也向上。光罩2021上半年已順利調整產品報價，產業環境有利2022上半年持續漲價，推升2022年營運續揚。

光罩2021年第四季業績可望持續增長再創新高，展望2022年，法人估明年業績持續攀高，全年營收續揚可期。

光罩2021年11月營收達6.12億元新高，年增率約33%，2021年前11月營收同步創新高，為55.49億元，年增30.95%，2021年營收維成長動能。

光罩2021年前三季營收43.79億元，本業穩健加上業外挹注，前三季EPS為4.41元，賺贏2020年全年的3.34元。

光罩近年跨入12吋晶圓光罩市場，在90奈米、65奈米等較高階製程逐步進入量產，40奈米預計明年初導入量產。公司已於2021上半年啟動28奈米製程規畫，預期在2022年第三季送樣，2023上半年導入量產，可望增添未來業績成長動能。