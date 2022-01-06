晶圓代工廠聯電(2303)今(6)日公布內部自行結算2021年12月合併營收約為202.8億元，再創新高，月增3.14%，年增32.65%。去年第四季營收季增5.71%再締新猷，2021年全年營收首破2000億元，年增20.47%，亦再創新高。

晶圓代工產能供不應求，聯電去年第四季單月營收逐月創高，2021年第四季營收590.99億元，再創季度新高紀錄，比去年第三季續增5.71%。聯電2021年1~12月合併營收2130.11元，也創下同期新高，年增20.47%。

聯電公司對2021年第四季展望樂觀，預估晶圓出貨量季增1~2%，以美元計的平均銷售單價季增1~2%，由此推估，營收將再創新高，季增率約為2~4%，實績為季增5.71%優於預期，此外，公司預估第四季產能利用率將維持滿載，毛利率進一步提升至約37~39%。

聯電於去年第三季法說會時表示，第四季毛利率將較第三季成長，且對今年展望持續樂觀，看好公司今年產能持續滿載，價格也將向上，預估今年營收成長將優於產業平均值的12%。

受惠晶圓代工需求強勁，聯電2021年第三季營收再創新高，單季營收559.1億元，季增9.8%，產能利用率達100%+，毛利率續上升至36.8%，優於預期，季增5.5個百分點，營業淨利季增33.8%至151.35億元，加上業外利益43.17億元挹注，歸屬母公司淨利為174.6億元，季增46.2%，年增91%，每股普通股獲利為1.43元。

聯電2021年前三季合併營收達1539.11億元新高，年增約17%；受惠產能持續滿載以及漲價效應，前三季毛利率31.8%，年增10.4個百分點；營業淨利年增107.8%至340.7億元；業外收益達95.59億元，比前年同期的2.99億元大增92.6億元；2021年前三季歸屬母公司淨利為398.31億元，年增121.4%，每股普通股獲利為3.26元。