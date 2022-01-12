去年業績創下歷年新高的優群(3217)今年可望更好，受惠於微型沖壓件及LongDimm等產品今年出貨可望放量，優群總經理劉興義表示，今年微型沖壓件及LongDimm產品營收均可望較去年倍數成長，推升公司營收較去年兩位數成長，且成長幅度不會低於去年，獲利亦可望同步成長。

優群2021年營運飽受銅等原物料價格飆漲，以及下游客戶缺料等不利因素影響，所幸公司自動化產線效益持續顯現，讓公司2021年前3季合併毛利率還能維持在42.13%，但還是年減5.5個百分點，累計2021年前3季稅後盈餘為4.83億元，年成長8.89%，每股盈餘為5.36元，累計2021年合併營收為30.16億元，年成長16.09%，創下歷年新高，儘管毛利率下滑，優群初估，2021年獲利略優於2020年，亦同步創下歷年新高。

展望今年，劉興義表示，今年整體來看還不錯，成長動能包括：Type C、DDR世代轉換及微型沖壓件，尤其是微型沖壓件及LongDimm，由於LongDimm產品公司是少數獲認證的SMT製程連接器廠，在DDR5高速傳輸需求下將大舉取代前世代的DIP製程，預估今年LongDimm可望成長2.5倍，佔營收比重可望從去年4%大幅攀升；Type C預估亦有年增50%成長。

在微型沖壓件方面，優群現有應用於美系手機大廠濾波功能的Metal bar、Metal Fence及應用在半導體封裝製程的Micro pin header，其中Metal bar去年營收占比約8%到9%，應用於穿戴裝置新品的Metal fence預估今年第2季下旬開始生產，第3季量產出貨，至於Micro pin header目前送樣認證中，預估今年微型沖壓件營收可望較去年成長1倍。

2021年微型沖壓件與LongDimm佔優群營收比重約12%(微型沖壓件約8%，LongDimm約4%)，隨著產品出貨放量，優群預估，今年兩項產品營收佔比可望挑戰20%。

劉興義表示，今年變數在終端市場需求，前兩年因供不應求，客戶不議價，今年如果需求不強，客戶可能議價，不過，隨著新產品出貨放量，今年營收較去年兩位數成長，且成長幅度不會低於去年，獲利亦可望同步成長，再創歷年新高。