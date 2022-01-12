根據最新實價登錄，台北市大安區指標豪宅「信義聯勤one park」一口氣出現5筆交易，分別為8、12、15、21、23樓，總價落在3.54~4億元上下、單價則在每坪227.5～269.7萬元之間，總計去年「信義聯勤」已有12件交易，總成交金額達47.5億元，成為去年台北市銷售金額最高的豪宅。

除了「信義聯勤」總成交金額達47.5億元外，「西華富邦」成交金額亦達45億元居次，「和平大苑」則為28.9億元居第三名。

最新實價登錄顯示，「信義聯勤」揭露五筆交易中，四戶買家為自然人，11月成交的15樓戶別買家為殷振實業。「信義聯勤」去年成交的12戶中，低樓層單價約在每坪230萬元左右，18樓以上的中高樓層約在每坪260萬元以上，林敏雄之子林弘斌所購入的高樓層32樓二戶，其中一戶單價每坪299萬元，迄今仍是全台豪宅實價最高單價的「豪宅王」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2021年台北豪宅交易前三名成交金額合計超過百億，三大豪宅幾乎平均每月就成交一戶，反映市場資金豐沛，中美貿易戰、疫情下，讓台商及原本在國外留學或工作的人回台，有長期的居住需求，全球疫情尚未止息、通膨等因素，導致流向不動產的資金明顯增加。

「信義聯勤one park」享有大安森林公園萬坪景觀，永久棟距吸引富豪收藏，分南、北兩棟，至今全數交易單價都超過每坪200萬元以上。

已近銷售尾聲的「西華富邦」去年成交共15件，單價落在每坪142.1～233萬元，擁有大直水岸景觀及飯店式管理，吸引不少富豪和企業名人入住。「和平大苑」因頂樓戶由藝人周杰倫買下而聲名大噪，樓層高低單價落差亦不小，去年成交單價在每坪130.8～197.4萬元。