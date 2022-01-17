A股三大指數17日集體開高，深成指和創業板指漲幅居前，滬指跟隨向上。概念股方面，受政策利多消息刺激，數位經濟相關類股全線強勢，數位貨幣、網路安全、國產軟體、雲計算等多個相關類股大漲，新冠特效藥概念股大幅衝高。前期強勢的新冠檢測概念股則有所回檔。另，醫療器械、中藥等醫藥股走弱。

新浪財經報導，午後指數高位盤整，三大指數小幅拉升。鋰電池，鴻蒙概念、元宇宙、5G等相關類股活躍。總體而言，市場情緒有所回暖，個股呈現普漲態勢，兩市超3200檔個股飄紅，成交連續第12個交易日破人民幣（下同）兆元。

具體看，截止收盤，滬指報3541.67點，漲0.58％，成交額為4383億元（上一交易日成交額為4632億元）；深成指報14363.57點，漲1.51％，成交額為6814億元（上一交易日成交額為6438億元）；創指報3170.41點，漲1.63％，成交額為3103億元（上一交易日成交額為2715億元）。

從大盤上看，新冠特效藥、數位貨幣、鴻蒙概念股漲幅居前。新冠檢測、中藥、醫療器械相關類股跌幅居前。