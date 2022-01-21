證交所統計，台股今（21）日收17899點，周跌504點、跌幅2.74％，其中，台灣50指數收14270點，跌幅更達3.38％，主因權值股重挫，單周市值因而蒸發1.51兆元。

產業別指數方面，本周漲幅以電子通路類指數上漲1.15％最大，跌幅以航運類指數下跌9.24％為最大。本周集中交易市場總成交值為1.35兆元，全體上市股票成交值為1.27兆元，股票成交量週轉率為2.36％。

本周各產業上市股票成交值前三名高為：半導體類4688.26億元，占全體上市股票交易金額37.01％；航運類1467.51億元，占全體上市股票交易金額11.59％；光電類1424.2億元，占全體上市股票交易金額11.24％。

本周成交量周轉率前三高產業為：光電類7.36、航運類5.99％、電子零組件類4.45％。

累計今年來共15個交易日，集中市場總成交值為4.49兆元，市場日均值為2990.98億元，股票成交量周轉率為8.24%。另刀，至1月21日全體上市公司市場總市值為55.51兆元，周減1.51兆元，減幅約為2.65％。