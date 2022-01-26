台股今（26）日封關收盤指數為17674點跌26點，成交值為2269.6億元，證交所統計，創歷年農曆封關日收盤新高。指數於去年7月15日首度站上萬八點，曾在今（2022）年1月4日攀升至收盤歷史新高18526點。回顧近5年台股農曆封關日，已有4個年度收盤指數突破萬點。

證交所表示，去年受本土新冠肺炎疫情影響，指數於5月拉回修正，因政府控制疫情得宜，經濟活動影響有限，隨即於6月回彈。另受惠於全球經濟復甦強勁，我國出口持續暢旺，上市公司營收及獲利表現亮眼，帶動台股量增價揚，年底加權股價指數收在18218點，較2020年底上漲23.66％，連續3年漲幅超過二成，於全球主要市場名列前茅。

證交所統計，去年底台股市值為56.28兆元，較2前一年底44.9兆元增加11.38兆元，增幅25.34％，顯示台灣的經濟確實成長強勁，上市公司表現十分優異，也創歷年年底市值的歷史新高水位。依世界交易所聯合會（WFE）公布，去年底台股市值排名為全球第16名。

去年台股總成交值95.52兆元，較前一年總成交值49.18兆元增加94％。，去年日均值為3914.63億元，也較前一年日均值2007.45增加95％，總成交值及成交日均值皆創歷史新高。依WFE公布，台股去年底總成交值排名為全球第12名。

上市產品數目2021年底上市公司家數為959家，較2020年底淨增加11家。過去2年受疫情影響申請上市略顯遲滯，但股市持續優異表現，申請上市情況已漸恢復，2021年共有30家申請，為2017年來新高。展望2022年上市公司的家數及種類，預期將會有更多的成長。

證交所強調，若從指數的本益比、殖利率或股價淨值比來觀察，去年台股指數創下歷史新高，殖利率雖因股價推升而下降，但在低利率的環境中，仍保有2.66％的水準。另整體市場市值提升創歷史新高，但上市公司獲利表現亦相當亮眼，本益比減少至14.94倍。

台股持續受到外資投資人的青睞，去年上市公司的外資持股比重微幅減少至43.48％，外資交易比重則下降至23.8％，主因去年本國自然人參與股市投資意願顯著提升，交易亦較往年熱絡。