台股今(26)日牛年封關，終場以17674.40點作收，下跌26.72點，未如預期的亮麗封關，不過，相較鼠年封關收盤15802.40點，全年累計上漲1872點，漲幅11.8%，台股市值來到近55兆元，若以累計開戶數1200萬餘戶估算，平均每位股民在牛年賺了55萬元。

大盤指數牛年頻頻刷新紀錄，今年1月5日盤中更創下18619.61點的歷史新高，牛年台股累計上漲1,872點，漲幅11.8%，市值約增加6.6兆至54.8兆元，以開戶數1200萬8034戶來估算，平均每位股民獲利55萬元。

受到美國聯準會(Fed)恐加快升息速度，以及俄烏緊張情勢一觸即發等黑天鵝影響，台股封關行情令人失望，美股4大指數周二全數收黑，台股開盤下跌43點、以17657.97點開出，晶圓雙雄早盤走勢疲弱，指數一度下探17633.03點，後在台積電跌幅收斂，以及貨櫃三雄揚帆拉抬，指數翻紅，觸及17776.42點，指數上下震盪逾140點。

台積電以635元、下跌6元開出，跌幅一度收斂至平盤641元，終場仍跌5元，收在636元；聯電昨法說會鬆口28奈米產能恐供過於求，ADR重挫逾7%，今開盤跌破60元，以56.4元開出，跌幅逾8%，年線也告失守，成交量暴增逾39萬餘張，位居今日台股成交量之冠，最後收在57.3元，跌幅6.83%；旺宏在獲利創高、第1季毛利率季增激勵下，股價跳空開高漲逾半根漲停，最後收在41元，上漲2.4元，漲幅6.22%。

貨櫃三雄也呈現反彈上揚，長榮、陽明、萬海均漲逾3%；航運雙雄華航、長榮航也有2%的漲幅。