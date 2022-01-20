挺過2021年國內疫情三級警戒，永慶房產集團旗下加盟四品牌—永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產，在桃園、新竹、苗栗一枝獨秀，不只新加盟簽約店數突破70店，獨有的深度聯賣在疫情中發揮綜效，聯賣件數和業績年增率分別飆破5成和7成，激發「單店平均業績」成為全台各區之冠、衝破3500萬元，是全台單店平均業績的1.3倍。

值得一提的是，桃竹苗地區在永慶房產加盟四品牌4000位經紀人的聯手服務下，2021年寫下12600件成交的新高紀錄，帶動總成交金額年增2成、突破1750億，店總業績來到76億、較2020年同期成長近4成，甚至多達10家店業績破億。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，2021年是永慶加盟事業的豐收年，不僅歡慶成立20周年、永義房屋上市半年簽約店數直逼100店，透過品牌力、聯賣力、科技力和集團資源所建構的致勝模式，激發永慶房產加盟四品牌績效不斷穩健成長。

目前永慶房產加盟四品牌在桃竹苗區店數市占逼近4成，儼然已成為區域最大的房仲連鎖集團，因為加盟店有團結合作的共識，加上公開透明制度的輔助，加速成交速度的快轉，讓加盟店和經紀人都可以賺到錢，帶動2021年聯賣件數達3700件、較2020年同期大增5成，聯賣業績則突破22億元、年增率更一舉飆破了7成。

2021年桃竹苗許多加盟店業績不受疫情衝擊、紛紛更上一層樓！「店總業績」突破千萬元的店數大幅增加3成；突破5千萬、6千萬、7千萬的店數，是2020年同期的近2倍，業績破億的加盟店更有10家店，是全台最多的區域。而個人業績部分也毫不遜色，「千萬業績經紀人」高達85位、大幅成長5成。