日系外資針對股后信驊(5274)出具最新研究報告，看好信驊在BMC(遠端控制晶片)產業的領先優勢，2022年營收成長上看3成，維持信驊優於大盤評等。

日系外資表示，信驊2021年12月營收為3.71億元、月成長22%、年成長32%，累計去年第四季營收為10.31億元、季增長10%、年增長48%，單季營收表現符合市場預期，2021年全年營收也成長19%。信驊去年第四季營收如預期出現兩位數成長，主要原因歸咎於穩定的伺服器市場表現，以及信驊在去年12月起調漲價格。

日系外資表示，展望今年表示，信驊受惠於調漲價格，加上還有自2021年因為半導體供應鏈短缺限制所延遲的訂單，信驊今年營收持續成長30%，且信驊也看好今年可以獲得更多的產能支持。

日系外資表示，總體而言，受惠於伺服器是市場成長趨勢，加上新處理器平台將在2022年陸續推出，信驊在BMC(遠端控制晶片)產業中將持續坐穩領先地位，故維持優於大盤評等。