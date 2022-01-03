日系外資針對蘋果出具最新研究報告，對於蘋果在2022年表現持續給予正面肯定，包括iPhone、Apple Watch等銷售均相當樂觀，至於和當紅元宇宙題材相關的AR(擴增實境)/VR(虛擬實境)產品，外資則認為，可能再緩緩，蘋果對此必須更加謹慎，其將牽動iPhone換機潮。

日系外資表示，對於2022年蘋果供應鏈持續給予正面肯定，主要原因包括有iPhone 13的銷售情況良好、特別是大陸市場；再者，iPhone 11/12/12 Mini及舊款機型的銷售情況也表現不俗；最後，就是整體智慧型手機2022年市場持續看增加、幅度約9%。

日系外資表示，造成全球半導體短缺、供應鏈中斷等，其一部分是因為需求旺盛所致，且蘋果競爭業者三星等在數量、價格採取積極戰略的可能性較低，蘋果計畫在2022年推出5G版SE和4款iPhone 14等5款新機型，預計iPhone 13 Mini和iPhone 11的生產和銷售也將持續下去，因此，考慮到消費者在價格和規格上都有豐富的選擇，看好蘋果在高端市場占有率上升的可能性很大。

日系外資表示，蘋果明年度的iPhone 14預計將轉向大型主流機型(從5.42英寸到6.69英寸)，以增強整體供應價值鏈，包括OLED材料、電池等，同時，後置主相機相關。此外，Apple Watch的銷售也將隨機型數量的增加、大尺寸機型(2022年推出的2吋)、功能增強以及用戶長期持續使用等，持續穩步增長，目前蘋果也持續積極推進生產量，將從2021年的3700萬臺增加到2022年的5000萬臺以上，以支持iPhone的更換需求。

元宇宙大行其道，日系外資也點出，蘋果預計從2022年推出的VR/AR產品Apple Glass生產計畫有可能因設計或規格等確定延遲，導致整體產量減少，甚至將上市延2023年，但在這方面蘋果確實應保持警惕，AR/VR相關應用程式在iPhone上的使用對於刺激更換需求非常重要，今後也宜繼續關注這一方面的進展。