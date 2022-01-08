作為大陸蘋果供應鏈生產重鎮的河南省鄭州市，8日防疫再度升級。除了當日上午10時將開展新一輪全員核酸檢測之外，12時起全市餐飲場所更暫停內用，全市中小學校、幼稚園暫停線下教學。在大陸官方嚴格執行「清零」策略下，鄭州近日防疫步步升級，令市場高度關注後續蘋果供應鏈生產會否遭受影響。

新浪財經報導，在陝西西安疫情趨緩之際，河南卻開始升溫，其中鄭州更成為焦點，當地富士康鄭州廠為大陸iPhone最大組裝廠。

大陸衛健委8日通報，7日新增本土確診病例95例，其中陝西46例，而河南43例中，鄭州占24例、許昌占18例。鄭州7日已經啟動第二輪核酸普篩，並升級防疫措施，當地景區、文體休閒娛樂等人員密集場所，全面暫停開放。

新華社報導，鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室稍早前宣布，鄭州將持續開展全員核酸檢測，新一輪採樣於8日上午10時開始，下午4時完成採樣工作。檢測對象為鄭州市域內所有居民（包括本地常住人口、暫住人口、臨時流動人口、外籍人口等）。據悉，對不參加本次全員核酸檢測的居民，健康碼一律標記為黃碼，本人並將承擔相應法律責任。

同時，根據當前鄭州市疫情防控形勢，為有效阻斷疫情傳播，8日中午12時起，全市餐飲場所暫停內用，可提供到店自取、外賣訂餐服務。1月10日起，全市中小學校、幼稚園暫停線下教學，啟動線上教學。學校暫停線下教學後，繼續嚴格落實校園封閉管理，各類校外培訓機構一律停止線下教學活動。