香港今公布新增9例新冠病毒確診，其中1例為本土個案。最少7例涉及Omicron變異病毒株。初步陽性個案暫時不到10例。

香港衛生署長林文健表示，分析香港32例本地感染Omicron個案，三成患者並無病徵，可能在不經意情況下造成社區傳播，目前香港疫情仍不容樂觀，強調仍然有隱形傳播鏈，形容正處於「火山口邊緣」，未離開「火山口」，萬一出現超級傳播者，確診個案有機會急劇上升。

他說，社區不同場所及活動模式都產生傳播鏈，並在疫情初期已經有大廈出現垂直傳播，過去一周每日新增5至8例本地或與輸入個案相關的病例，而第四波疫情爆發前都曾有十多日每日新增零星本土個案，因此現階段不能掉以輕心。

行政長官林鄭月娥再次呼籲市民同心協力，應對Omicron引起的疫情，並稱如果香港一段時間無本地源頭不明病例，仍然是「通關有期」。

林鄭月娥傍晚宣布，評估疫情仍未受控，仍有爆發風險，現有社交距離措施需延長至2月3日（年初三），包括晚間禁內用及15個表列處所續停業。農曆新年後，除非疫情出現明顯逆轉或爆發，否則將逐步放寬。此外，推出第五輪防疫抗疫基金，餐廳、美容院、健身中心等受影響處所，最快下周可接受申請，預料於農曆年後可陸續發放，總額為35.7億港元。