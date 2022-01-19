世界衛生組織今天警告，不要以為COVID-19從大流行轉為地方性流行病，就意味此病不再具有危險性，還說病毒恐永遠無法根除，但有機會在今年終結全球公共衛生緊急狀態。

世界衛生組織（WHO）公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）在2022世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）視訊會議上說：「大家在討論大流行（pandemic）和地方性流行病（endemic）。」

他說，瘧疾是地方性流行病，仍奪走數以十萬計人的性命；俗稱愛滋病毒的人類免疫缺乏病毒（HIV）、內城區的暴力問題，都屬於地方性流行病。

萊恩在有關疫苗公平性的圓桌會議上說：「地方性流行病本身並不意味情況好轉，只代表它將永遠存在。」

法新社報導，快速蔓延的Omicron變異株比先前的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株更具傳染性，但接種過疫苗者感染Omicron似乎較不容易發展成重症，引發各界熱烈討論疫情是否從大流行階段轉為地方性流行病階段，而這當中暗示的就是危險是否即將遠去。

萊恩說：「我們要做的是，將疫苗覆蓋率提升至最大程度來降低疾病發生率，如此一來，就不會有人丟掉性命。在我看來，這才是緊急情況落幕的時刻，也是大流行病告終的一天。」

萊恩補充說，透過疫苗主導的公共衛生措施，可望在2022年底前終結死亡和住院潮。

但他表示：「我們無法在今年終結病毒，可能永遠不會有根除病毒的一天，大流行病毒最終將成為生態系統的一部分。我們能做的，只有結束公共衛生緊急狀態。」

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天也說，距離COVID-19大流行結束尚早，他也警告快速蔓延的Omicron病毒並非全無風險。

譚德塞在日內瓦的世衛總部對記者說：「距離疫情大流行結束，還有很長的距離。」

譚德塞警告，不要將Omicron視為溫和的病毒，這支變異株自去年11月在非洲南部首度現蹤以來，便如野火燎原般地向全球蔓延。

世衛警告，染疫人數之多，意味著許多高風險族群仍會發展成重症和死亡。

譚德塞說：「平均而言，Omicron引發的症狀可能沒那麼嚴重，但有關它是一種輕微疾病的說法具有誤導性。 」

「別搞錯了，Omicron正導致患者住院和死亡，即便是不太嚴重的病例，也會使醫療設施不堪負荷。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110119