台股在2021年最後一天交易日，世芯-KY重新站上千元，13千金再度同步登場，多頭力圖封關劃下美好句點；股王重新攻上5千元後，今（30）日稍事休息，由股后信驊（5274）帶頭創高，今天一口氣大漲近百元，不但重登3500元之上，最高來到3595元大漲135元漲幅3.9％，股價寫下歷史新高。

13檔千金股今天以股王矽力-KY及宅經濟題材退燒的富邦媒二檔個股走勢稍弱外，其餘千金股多守在平盤之上或維持小漲格局；世芯-KY漲勢較強，上漲超過2％，全力將股價守住千元大關。

股價至少連二天創歷史新高的AES-KY及股價創歷史平高的聯發科，今天一早股價續攻，AES-KY一早來到1850元，蓄勢挑戰日前史上盤中高點1855元，但挑戰未果，隨即滑到平盤下；而聯科一早也再度觸及1200元創29日盤中高點，也未順利突破且隨即翻黑，顯示上檔追價意願不高、壓力不輕。