能率創新（5392）去年完成更名，旗下第一化成-KY（2250）掛牌上市之後，汽車相關營收比重飆新高，以車用相關占製造事業群逾50％推算，能率整體汽車營收占比攀升至37.5％，創下歷年來新高紀錄，隨著區域全面經濟夥伴協定（RCEP）今年正式生效，關稅成本有效降低，不僅有利於能率擴大車用布局，能率也重啟汽車零件廠併購計畫。

能率創新去年完成改名，更名新股去年上市交易，從金屬機殼廠應華，搖身一變為汽車零件股能率創新，旗下第一化成-KY為台灣第一家上市之日企，有大客戶豐田鍍金，第一化成-KY是能率集團旗下第一檔百元俱樂部。

能率目前製造與通路營收占比約為75％、25％，製造部份，不再局限於鋁合金金屬加工，擴大至粉末冶金、塑膠射出等領域，根據能率統計，目前金屬加工、粉末冶金、塑膠射出分占製造事業群營收9％、23％、43％，而公司最看好的汽車相關應用，合計占整體製造事業群逾五成，約當集團重新整合之後，汽車相關營收占比大幅攀升至37.5％，成最大單一應用。

能率看好RCEP效應，公司表示，能率創新近幾年透過併購方式拓展日本、東南亞生產基地，隨著RCEP於今年生效，關稅成本將有效降低，有助於日本高優質汽車零件可以銷往中國大陸及東南亞地區，能率創新各生產工廠之資源配置將可更有效運作，藉此爭取更多汽車零組件之相關訂單。

展望2022年，製造事業體將持續深耕在汽車事業，透過子公司第一化成-KY及Sol-plus之日系平台，透過強化塑膠、粉末冶金、鋁合金之輕量及耐用特性，在電動車零組件加大力道，隨著今年中解封加速，能率創新將重啟潛在中、日車用零件公司之併購評估計畫，持續擴大汽車零組件比重。

第一化成-KY為能率創新汽車相關營收主力，去年前三季EPS已逾半個股本，達5.05元，以稅後純益數字來看，已經賺贏2020年獲利。