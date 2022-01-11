福斯集團周二表示，旗下福斯汽車的ID系列電動車今年在中國的銷售可能會翻倍，並且計畫做得更好，但是半導體的短缺可能會影響該汽車製造商表現。

福斯汽車(中國名為大眾汽車)與上汽集團和第一汽車合資成立的公司負責在中國生產ID系列電動車，為福斯汽車在全球最大汽車市場實現電動車雄心的主要要角。

福斯汽車去年在中國賣出了7萬625輛ID電動車，未達到8萬至10萬輛銷售目標。除了晶片供應問題外，新冠疫情也影響汽車銷售。

福斯集團中國執行長Stephan Wollenstein周二在北京新聞會表示，福斯希望將原目標再擴大一倍，但目前看到的半導體供應問題並不會確保該目標達成。

不過執行長聲稱，非常肯定的，將會看到實際銷售數字的翻倍。

Wollenstein也表示，整個福斯集團去年在中國賣了330萬輛汽車，年減14%。集團希望今年能增加15%，也就是增加銷售約50萬輛，但是這也要看晶片供應情況。

儘管中國電動車市場成長強勁，但是中國市場仍由中國品牌所主導，特斯拉排名第三，是前十大品牌唯一外國企業。