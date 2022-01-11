《財訊》報導指出，2021年台股以全年23.66%的漲幅亮麗封關，僅次於越南的35.73%，拿下亞洲股市第2，連續3年上漲超過2成；交易更是熱絡，平均日成交量達到3914.57億元，年增95%，在全球主要股市排名第3。也帶動上市櫃公司總市值來到56.28兆元，整整較2020年增加了11兆元。

集中市場交易強強滾，反觀初次公開發行（IPO），卻是冷颼颼。根據《安永大中華區IPO市場調查報告》指出，2021年台灣上市櫃新掛牌公司共27家，雖然較2020年減少1家，不過由於有半導體代工業者力積電掛牌，籌資76.9億元，因此總籌資金額來到300.88億元（約10.76億美元），年增率近1倍。但這樣的數字就算跟台灣過去相比也只是差強人意，與全球對比更是相形見絀。

很現實！企業海外籌資估值較高

根據KPMG數據，《財訊》分析，全球經濟雖受疫情重擊，但受惠於資金寬鬆、產業轉型與新經濟需求，2021年全球IPO件數高達2227件，募資金額4330億美元，較2020年成長約5成，其中又以那斯達克和紐交所居首；即便是受到美中對峙、政策劇烈轉向的中國，上證、港交所、深交所仍穩居IPO的全球前5大交易所。相較之下，台灣IPO件數與金額，僅占了全球比重的1%和0.2%。

其實，並不是沒有新企業要掛牌，而是不願在台灣掛牌，證據就是去年已有5家公司直接到國外交易所上市、或被海外SPAC（特殊目的收購公司）公司收購。其中沛星互動（Appier）一家公司11.86億美元的市值，就超過台灣2021年全年的IPO募資金額，睿能創意Gogoro的估值更高達23億美元。

根據《財訊》調查，仁新醫藥子公司、德翔海運、奧丁丁等台灣公司，均已公告要到海外掛牌，本來曾遞件申請上市，卻又自行撤件的圓點奈米、伊雲谷，改赴海外上市的機率也很大。

台灣工研新創協會會長高繼祖指出，「企業海外掛牌潮不是壞事，表示國外資金願意給予高估值，但台灣不是一直要推資本市場國際化？為什麼不更積極與國際交易所如那斯達克、東京證交所合作，用雙重上市（Dual listing）或更靈活的方式，留住這些好公司？」

很洩氣！ 創新板、戰略新板成空包彈

《財訊》報導指出，2021年為催生台灣本土獨角獸，證交所與櫃買中心分別新設創新板與戰略新板，但截至2021年底，創新板掛牌數仍掛零，戰略新板也只有東研信超、進典、數泓科、宏碁智醫、騰雲、倍力等6家掛牌，雖然持續有案件送進，但不管是交易所或投資人，似乎都還是觀望態度。