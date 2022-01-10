終於揚眉吐氣。新光金控10日公告，因年底壽險子公司競賽月成本較高，2021年12月新光金稅後虧損7.81億元，但累計全年稅後獲利224.86億元，創新光金成立20年來的新高，且較2020年成長56.8％以上，每股稅後獲利（EPS）達1.65元。

往年常常在第四季獲利回吐的新光金子公司新光人壽，2021年獲利表現堪稱「穩健」，全年稅後獲利126.09億元，創新壽成立近59年來的歷史新高，較2020年成長近77％。

新壽去年12月亦因相關獲利考量，最終沒有一次性增提外匯準備金，先穩住獲利量能，新光金表示，評估新壽外匯準備金餘額近30億元，仍算適足，且近來台美利差縮小，傳統換匯避險工具（CS）成本相對較低，就算是無本金遠期外匯（NDF）成本亦比2021年上半年便宜，所以暫時先不增提。

2021年新光金各子公司中，以元富證券表現最高眼，受惠資本市場百年難得一見的大多頭行情，元富證全年稅後獲利39.19億元，較2020年成長近107％，等於多賺逾一倍，主要受惠經紀手續費成長66％、自營部位也成長四成。

新光銀行2021年全年稅後獲利65.53億元，亦是其歷史新高數字，較前年成長10.4％左右，算是穩定成長，其中淨利收入成長12％，手續費則成長3.4％。