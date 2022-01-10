主計總處（10）日公布受僱員工調查指出，受物價高漲影響，2021年1～11月「實質經常性薪資」較前一年略減0.05％，這是近五年同期首次出現下滑。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，2021年1～11月經常性薪資年增率為1.86％，薪資仍有成長，惟受同期間消費者物價（CPI）上漲1.91％的影響，實質經常性薪資年增率轉為略減0.05％。

陳惠欣表示，這是近五年首度出現下滑，從數字的意義看來代表實質購買力的下滑，但如果觀察「實質總薪資」，2021年1～11月依舊出現1.03％的成長，代表實質購買力還是維持成長。

陳惠欣解釋，最近幾年廠商薪資發放的型態一直在改變，以往是以經常性薪資為主，非經常性薪資只有年終獎金、三節獎金，但現在績效獎金不定期發放的情況日趨普遍（績效獎金按月發則歸屬經常性薪資，若不定期發放則改列非經常性薪資），因此觀察薪資變動，除了看經常性薪資，也要連同總薪資一起看，據此而言，國人的實質購買力還是維持成長。