韓國男團「ASTRO」在繼文彬與產賀之後，又有新子團誕生，隊長兼主Rapper的JINJIN和擔任主舞的ROCKY推出迷你專輯《Restore》，並親自參與製作，展現與ASTRO完全不同的面貌，以獨有愉悅的活力貫穿，參與作詞作曲和製作，是一張充滿JINJIN和ROCKY特色的專輯。

其中，主打歌〈Just Breath〉是一首時尚舞曲類的歌，強力的節奏搭配JINJIN有力的Rapping 加上ROCKY的Rap和堅強的歌唱實力都能從這首歌裡看出。此外，專輯中還包含了與「WEKI MEKI」磪有情合作更添力量的〈Lazy (Feat. 磪有情(Weki Meki)〉、〈Lock down〉、〈Complete Me〉，〈CPR〉等曲子都是以長久以來合作的默契為基礎所誕生合唱曲，還有只屬於兩人自己特色的獨唱曲，是張以5首完成度極高的歌曲所組成的專輯。

JINJIN與ROCKY日前參加節目《IDOL LIVE SCHOOL HOME COMING DAY》，與前輩「2PM」JUN.K、「HIGHLIGHT」李起光對談。JINJIN在節目中自爆「肌肉是渾然天成」，表示家中父親、哥哥的身材都是差不多的，就算沒有運動，也還是有肌肉線條，讓長年致力於健身的JUN.K直呼：「好羨慕！」此外，ROCKY也被JINJIN稱讚舞蹈天分超強，學習一首歌曲的舞蹈只需要2小時，就能做到一切完美。而舞蹈實力優越的ROCKY，近來在戲劇領域也擁有亮眼表現，光是2021年就一連接下3部網路劇，未來備受期待。

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