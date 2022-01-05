iPhone零組件供應一度不順，導致多空訊息滿天飛，摩根士丹利、瑞銀證券接連定調，零組件供應緊張已大幅緩解，iPhone出貨量上檔空間將令市場大吃一驚，瑞銀最新預期更顯示iPhone在2022年第一季出貨將超越季節性表現，有利大立光、景碩、欣興等供應商。

依照美系外資基本面研究範圍內標的，共有八檔供應鏈廠商來自iPhone營收貢獻達一定程度，介於15～70％之間，包括：欣興、景碩、華通、台郡、臻鼎-KY、GIS-KY、鴻準與大立光，且其中多數標的均獲得外資圈正面看法，連外資圈多空意見參半的前股王大立光，最近也在摩根士丹利升評帶動下颳起飆漲旋風。

摩根士丹利證券台灣區研究部主管施曉娟日前調查即指出，電源管理IC等零組件供應有所進步，估計2021年12月的iPhone出貨量很可能較上月持平或微減，遠優於歷史脈絡的明顯月減，2021年第四季整體出貨量將帶給市場驚喜。

瑞銀證券基於零組件供應轉順，最新將蘋果iPhone於2021年第四季出貨量由8020萬支，調高到8500萬支，相當於季增71％，年減幅度僅有3％；更令市場驚喜的是，就算進入第一季傳統淡季，仍看好遞延生產效應發威，加上iPhone SE2可望在3月問世，把iPhone首季拉貨量由4450萬支，大舉調高到5750萬支，季減32％、年增15％，優於季節性平均水準。