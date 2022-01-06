ABF三虎2021年以雷霆萬鈞之勢，吸引眾外資全面看多，股價大漲後，過去一、二個月進入高檔整理，外資於2022年首周送暖，美銀證券初評景碩（3189）「買進」，強調獲利動能遭市場低估，給予350元推測合理股價。

國際資金、外資研究部門迅速重返台股，ABF族群接連獲得高盛、美銀全面性調升，最是吸睛，高盛證券最新賦予南電1150元推測合理股價，景碩與欣興都是400元，全是前無古人新天價；美銀證券有志一同，一口氣把南電、欣興股價預期調高到800與350元外，更把景碩納入基本面研究範圍，完整ABF研究版圖。

美銀證券指出，在伺服器、電競、GPU與晶片結構升級帶動下，ABF於2021～2023年的供需缺口不僅沒有縮小，還放大至13～15％，隱含有更多單位售價上揚空間。景碩有35％營收來自ABF、40％來自BT，受惠ABF加速擴產，以及BT業務亮眼，美銀評估景碩2021～2024年獲利年複合成長率高達50％，技壓台灣其他同業，市場太小看景碩的獲利成長續航力，股價接下來料有重新評價行情。

外資估算，景碩2021年每股純益8.44元，2022年獲利增幅是驚人的75％，每股純益達14.76元，2023年則是19.44元，每股獲利直逼兩股本大關。

不論是高盛、美銀證券或是其他大型外資券商，基本面研究紛紛指向ABF產能接下來依然極度吃緊，高盛證券甚至直言，在先進封裝的需求推升下，ABF已經進入供應緊俏的新常態，伴隨產業定價優勢與需求持續強健，未來幾年將持續提供指標企業動能。值得注意的是，相比於各電子次族群，ABF產業雖然整體市場規模較小一些，成長性卻是第一名。