美系外資出具最新報告，認為ABF載板供需短缺至2024年將逐年加劇，鑒於產業結構性需求正向和更強勁的平均售價（ASP），維持ABF載板三雄欣興(3037)及南電(8046)「買進」評等、目標價調升至350元及800元，並首評景碩(3189)「買進」評等、目標價350元。

美系外資表示，根據最新的ABF載板供需模型顯示，ABF載板供給在2021～2023年將短缺13％、14％、15％，供給缺口較先前預期的12％、10％、9％反向擴大，意味平均售價上漲潛力更大。

由於伺服器、繪圖晶片（GPU）和遊戲相關需求更強勁，嵌入式多晶片互連橋接（EMIB）及3D小晶片（Chiplet）等晶片結構升級推動需求成長空間，美系外資考量較長的設備交貨時間、生產曲線及客戶認證要求，認為ABF載板供應商的產能擴增仍不足以滿足需求。

美系外資看好欣興將直接受惠蘋果Silicon、英特爾及超微推出新產品，鑒於更好的毛利率與產品組合、殖利率改善，及楊梅新廠ABF載板擴產超前，將2021～2023年每股盈餘預期調升2.6％、2.8％、6.1％，估達8.4元、12.85元及17.5元，目標價自250元調升至350元。

而南電受惠產業供給吃緊加劇將推動毛利率上升、ABF載板產能增加較多、透過與客戶共同投資降低下行風險，美系外資將2021～2023年每股盈餘預期調升1.7％、3.4％、10.3％，估達16.35元、26.89元及36.37元，將目標價自650元調升至800元。

同時，美系外資首度給予景碩「買進」評等、目標價350元，主要考量景碩成功取得超微訂單，且良好的ABF載板供需前景、強勁的ABF載板產能擴張及BT載板成長轉佳，看好景碩2021～2024年獲利年複合成長率將高達50％。

整體而言，美系外資認為客戶的共同投資增加，相當程度緩解產業需求下行風險，且欣興、景碩、南電股價本益比估值均相當具吸引力。更廣泛的應用、英特爾及超微推出的新伺服器平台、毛利率持續提升、蘋果Silicon處理器的更廣泛採用，將是關鍵催化劑。