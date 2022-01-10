新竹縣消防局在竹東鎮欣興電子公司辦理救災救護勤務演習，強化廠房員工火場緊急應變能力。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣為全國科技發展重鎮，為強化高科技廠房建築物防災意識，新竹縣消防局10日在竹東鎮欣興電子公司辦理111年度救災救護勤務演習，出動各式消防車輛、警消人員及義消人員進行實兵演練，藉以提升高科技廠房災害應變能力，過程逼真。

新竹縣消防局長孫福佑指出，高科技廠房救災有別於住宅火警的搶救，需要大量人力和裝備，希望廠區員工要先落實平時的緊急應變訓練，一旦火災發生才能有效進行初期自救，降低災害擴大及人員傷亡。

消防局第二大隊大隊長陳軍佑表示，這次動員二大隊各式救災車輛、裝備器具及警義消人力進行火災搶救實兵演練，並啟動橫向聯繫，通報北區環境事故專業技術小組新竹隊、警察局、衛生所及事業單位至現場配合協助救災。

演練情境規畫多位民眾受困及受傷，展現消防人員面對此狀況下，快速進行傷患搶救、緊急處置及安排後送急救醫院事宜，並強化廠房員工火場緊急應變能力，建立「自我財產，自我保護」的觀念。

演練項目包括鐵捲門破壞、美式梯水帶救援、擔架垂直救出應用、雲梯車救援、排煙車通風排煙作業、除汙走道進行人員除汙、大隊指揮中心成立及空拍機空勘回傳災情等各項搶救戰術運用。

同時，結合北區環境事故專業技術小組新竹隊事故應變技術，實施現場環境偵檢，以確保現場環境未遭受汙染，建構實質有效的聯防機制，透過標示系統及初期應變人員救災器材運用，強化防火管理，讓搶救效能更邁進一大步。