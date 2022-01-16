台銀超前部署，桃園聯防體系已在上週起，提前實施異地辦公。對於居家辦公及異地分流，台銀高層在16日受訪時對此指出，其中，對疫情最為緊急的桃園地區，台銀已經自上週起，要求「聯防種子部隊」人員，開始異地辦公，來維持分行營運不中斷。

台銀高層說明，台銀在各地區都已佈建好聯防種子人員，亦即屆時一旦發生分行人員染疫，將由聯防體系裡的成員過來直接進駐，讓分行不關門、營運不中斷；對此高層也進而指出，除了上週桃園已進行異地分流之外，接下來已要求北北基的分行要預作準備，一有狀況，就要啟動聯防體系的異地分流機制。

台銀高層也表示，目前總行已開始對部分的部門採取居家辦公，但分行由於現在兼負振興五倍券的紙本券商家兌付，以及年底換新鈔的臨櫃需求，因此要居家辦公恐有困難，但已有採取上述的聯防機制，以備不時之需，同時也已強化第一線臨櫃人員的防疫措施。

華銀、一銀總行都將自1月17日開始採取分流上班機制。彰銀則指出，已從13日起實施門禁管制，本週起將規劃分組上班、上下班分流，居家辦公，並針對重要業務單位啟動異地備援機制。

華銀表示，將從1月17日起採取分流彈性上班機制總行單位自上午8點20分起至9點50分分4梯次彈性上班並嚴格管制電梯每次搭乘人數及嚴禁電梯內交談與飲食。

至於分行，華銀指出，營業單位亦可視需要安排員工彈性上班報請總行核備即可，亦即，華銀的分流上班機制亦已可擴大適用到分行。 此外，華銀總行大樓員工餐廳即日起鼓勵員工改以打包餐盒帶回個人座位用 餐並勸導員工減少中午外出用餐，並取消各項大型活動也呼籲分行尾牙延後或取消，且會議多採視訊方式進行，會議室內加設防疫隔板，確保人與人1.5公尺的安全社交距離，華銀亦鼓勵同仁儘速施打第三劑疫苗，對分行客戶實施梅花座。

第一金集團亦已作好異地分流及居家辦公的準備，倘若疫情再升溫，將隨時啟動；此外，一銀也將自17日開始，先由總行啟動三班分流，也就是分成不同時段上、下班，包括一銀各單位亦已全面取消尾牙活動。

兆豐金集團則是已全面取消旗下各子公司的尾牙活動，兆豐高層也指出，異地辦公及居家辦公已經準備好，要啟動隨時可以進行，包括董事長張兆順也在上週指示必要時隨時啟動第二辦公室。