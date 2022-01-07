7日加權指數收盤為18169.76點，較上周四（去年12月30日)的18218.84點，累計下跌49.08點周跌幅為0.27％。國票投顧預期下周指數在17800-18400點區間震盪，下周看好六大題材類股，包含：CCL股、網通股、散熱股、製鞋股、車用電池概念股、半導體設備及材料股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內利多因素：

1.1月7日加權指數當日下跌1.08％，但金融指數卻逆勢上漲0.52％，並創下波段的新高，在Fed將加速升息及縮表的腳步之下，市場對於金融業的獲利前景看好，可望持續吸引資金進駐，將成台股近期震盪之際，有望領先群雄表現的族群，值得持續關注。

2.下周將迎來台積電、大立光的重量級法說會，可望提振電子類股氛圍，挹注大盤一定信心及支撐表現。

3.加權指數週線下跌0.27％收黑K，但觀察自疫情以來的台股表現，最多就是連續兩週的週K收黑，中長多的格局並未改變，以此來看，下週為醞釀短線落底契機，可以開始留意逢低佈局的時間點。