氣動元件大廠亞德客-KY今（5）日公布，2021年12月出貨恢復正常，12月、第四季合併營收不論以人民幣或新台幣計價均創同期新高，呈現淡季不淡的榮景。2021年合併營收人民幣達58.53億餘元、折合新台幣逼近254億元，締造史上新高。亞德客表示，亞德客2021年營收創歷史新高紀錄，對2022年營運偏向樂觀。

亞德客表示，亞德客2021年12月出貨逐漸恢復正常，未受疫情不穩定及限電影響，接單金額持續高於出貨，整體市場需求仍屬於健康狀態。來自電池、汽車、能源照明設備及紡織機械等產業出貨有較高的增長率。

亞德客12月合併營收人民幣近5.17億元，年成長14.04％；折合新台幣計價22.50億元，年增幅13.74％。第四季合併營收人民幣達13.25億元，年增7％；折合新台幣計價57.67億餘元，年增長7％，全面改寫同期新高。2021年合併營收人民幣58.53億餘元，年成長31.08％；折合新台幣計價近254億元，年增幅32.96％。

亞德客指出，雖然近日中國大陸部分城市的疫情較不穩定，不過亞德客生產及出貨並未受影響，2022年1月截至目前為止，接單及出貨仍相當不錯。

亞德客表示，亞德客2021年度營收，創歷史新高紀錄，對2022年營運偏向樂觀，大陸廠維持110％的稼動率來提高庫存量，因應3月份起的傳統旺季需求。