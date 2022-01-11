受疫情升溫影響，台股今(11)日高低震盪150點，台積電在指數下殺百餘點時翻紅救援，尾盤更拉高4元，收651元，大漲8元，漲幅1.24%，加以金融股尾盤也有大單敲進，推升指數翻紅，終場收在18288.21點，上漲48.83點，成交值3027億元。

台股開盤上漲27.16點，以18266.54點開出，隨著電子、傳產股修正，指數早由紅翻黑，跌破18200點，一度來到18135.43點，跌逾百點，後在台積電回神、航運股助攻，以及金融穩盤下，指數翻紅，並來到18293.53點，漲逾50點，不過，由於疫情拉警報，午盤過後指數再度跌落平盤以下。

台積電交出去年12月、第4季以及全年營收創新高的「三高」亮麗成績後，開盤上漲3元，以646元開出，先拉高至647元後翻黑，股價一度跌落至639元，終場收在651元，大漲8元，漲幅1.24%；聯發科開低走低，盤中跌逾2%，來到1065元的低點；股王矽力-KY更跌破4000元整數價位，觸及3980元，跌逾5%；至於明(12日)將除息的大立光，股價在2440元至2505元之間浮浮沈沈。

貨櫃三雄去年營收也創新高，股價一度逆勢走揚，終場長榮收在134元，下跌1.83%，陽明收在112元，漲幅0.45%，萬海上漲1.11%，收在181.5元。

至於之前漲多的防疫概念股與遊戲股毛寶、恆大、亞諾法、康那香、網龍、歐買尬、辣椒等，今日都見到亮燈跌停。

金融族群受惠營收亮眼以及升息預期，今扮演重要穩盤角色，類股漲逾2%，國泰金、富邦金、開發金、中信金都漲逾3%，高雄銀甚至一度亮燈漲停，來到13.9元。