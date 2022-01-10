受惠汽車產業旺季，加上客戶車用晶片短缺緩解，品牌車廠加速於農曆年前回補庫存，汽車零組件2021年12月營收加溫，其中，廣華-KY(1338)12月營收8.25億元年增13.8％，突破2015年12月的8.16億元，創史上單月新高；智伸科(4551)12月營收為7.05億元，年增8.96％。

進入第四季傳統旺季，汽車零組件營收回升，廣華-KY在品牌車廠客戶包括三大日系、歐美系及大陸自主品牌車廠拉貨回溫，使得汽車內飾件等產品出貨增加，12月營收創下單月新高，2021全年營收73.16億元，年成長18.65％。

根據中國汽車工業協會預測，隨著晶片供應趨穩、整體經濟復甦與國家政策的支持，2022年大陸汽車總銷量將較2021年成長5.4％來到2750萬輛，而其中乘用車將年增8％，新能源汽車更將大幅年增47％。廣華-KY可提供水轉印、模內轉印、塗裝、真木/真鋁、電鍍、熱燙印、鐳射雕刻等表面加飾技術與多元的加工工藝，充分滿足品牌車廠需求，公司將積極開拓更多品牌車廠新車款新訂單，希望能自二階(Tier2)供應商邁向表面加飾一階(Tier1)供應商地位。

智伸科汽油高壓泵浦、缸內直噴引擎(Gasoline Direct injectionGDI)、傳動系統AT/CVT/DCT等產品是品牌車廠引擎效能提升、節能減碳不可或缺的關鍵零件，加上醫療產品、運動產品、電子產品等出貨同步成長，2021年第四季營收21.92億元，年增7.17％，2021年營收88.14億元，年成長23.10％。

第一季適逢傳統農曆新年、工作天數較少影響，智伸科營收將有波動，而電子、運動事業部隨著新品陸續加入量產，加上先前受到疫情與缺料影響的醫療產品，已開始順利出貨，第二季將開始增溫。