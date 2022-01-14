Omicron變異株全球聞之色變，ABC-KY瑞磁生技(6598)指出，目前客戶拉貨的勢頭與產業氛圍接近2020年第三季新冠檢測暢旺期，有機會成為推升新冠檢測產品回復成長的新動能。

瑞磁指出，腸胃道、上呼吸道等常規性檢測需求持續看好，7合1新冠合併流感檢測試劑、25項真菌診斷套組二大新品將在首季正式到位。去年底與Hardy Diagnostic完成簽署試劑與自動化儀器的非專屬經銷合約，預期今年將逐步展現雙方結盟的通路效益，再加上新冠檢測產品恢復成長，樂觀看待今年表現。

瑞磁說，美國客戶2022年第一周的核酸檢測試劑用量，較2022年12月平均一周增逾數十倍，不少客戶陸續追加訂單，顯見這波疫情反撲不容小覷，未來無論是「新冠流感化」或「與病毒共存」，新冠檢測料將成為常態性需求，瑞磁去年全年營收創下歷史新高，今年營收可望更勝去年。