今年過年提前，工作天數減少，鑄件大廠永冠-KY訂出元月出貨目標1萬噸以上，第一季出貨目標4.5萬噸以上，可望維持去年同期水準。永冠台中港廠因鋼材出貨不及，正式量產時間從原本2022年第二季延後至第三季，遂將2022年出貨噸數目標訂為19.5萬～20萬噸。

元旦剛過，永冠本週近期密集參加線上及實體法說會，向外資及本土法人說明，永冠2021年營運概況及2022年展望。永冠主管透露，永冠還在計算2021年12月及全年出貨及合併營收，初步概算2021年出貨噸數19萬噸目標應可順利達陣，優於2020年，出貨噸數連續第二年改寫歷史新高。

永冠主管表示，今年農曆年提前，永冠大陸廠計畫從1月27日至2月9日放為期二週春假，1月工作天數減少，出貨噸數目標10000噸以上，比去年同期實際出貨噸數18000噸少，去年2月碰上過年，工作天數大減，去年2月實際出貨噸數降至10000噸之譜。