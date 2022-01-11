臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

桃園機場群聚事件持續擴散，截至10日國內共新增32例新冠確定病例，引爆國人憂心。台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇痛批，指揮中心不想封鎖邊境、想讓國人都能回來過年，但境外個案瘋狂湧入、本土傳播鏈也未確定擋住，猶如在「走鋼索」，最後大家都不用過年了。此言獲網友熱烈迴響，不少網友怒問蔡政府，為何過去都不聽大家對開放境外移入的警告。

陳昶宇9日在臉書發文表示，可以理解指揮中心不想封鎖邊境，想讓國人都能回來過年，全民皆大歡喜，但這就是一種走鋼索，境外確診個案一直瘋狂湧入，本土傳播鏈也還沒確定擋住，又不敢過度緊縮防疫政策怕影響經濟，最糟糕的結果就是，境外個案把各家醫院塞好塞滿，塞到過年前後剛好本土疫情爆發，最後大家都不用過年了

此言論引發熱議，網友在陳昶宇文章下留言：「把醫院塞爆了就完了」、「輕症管理絕對是決戰點」、「關鍵是速度問題。開床速度夠的話，中央沒有在怕的。然而第一次三天好擠，後面越來越難擠，反而是疫情曲線可能成對數成長」、「國民返國不能擋，那國內一定會受到影響，就看大家能不能接受而已」、「國人的返國權是受憲法第10條保障。怎麼可能違憲禁止」。

陳昶宇的文章更被轉載至《中時新聞網》等各大平台，其中「大家都不用過年了」引發強烈共鳴，網友紛紛在相關連結下留言：「請問蔡政府，為什麼過去大家說開放境外移入會出事，你們都不聽？」「一直開放境外會出事，這大家都講過吧？」「連我都知道一直開放境外很恐怖，政府的專家們不懂？」「怎麼對待小明就請比照辦理」、「政府若是像選舉那麼全心的投入的話！該有多好！真的很無言！」