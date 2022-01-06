美國聯邦準備理事會(Fed)丟出鷹派訊號，暗示恐提前升息，在美股衝擊下，台股一度重挫逾200點，股王矽力-KY(6415)更是遭殃，10:00過後直接殺至跌停4430元鎖住，指標股聯發科(2454)開低走低，盤中下跌逾4%，其他IC設計千金股也難逃空方襲擊，祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)、世芯-KY(3661)一度下跌3%，其中祥碩股價最低達1530元，已經接近先前外資下修的目標價1500元，股后信驊(5274)下跌約1%。

矽力-KY今日殺到跌停，一口氣狂瀉490元，創下個股單日跌點次高紀錄，僅次於2018年，當時股王大立光(3008)一天跌掉505元。但2022年整體PMIC(電源管理IC)市場持續供不應求，矽力-KY在市場將繼續擁有定價權優勢，在未出現有效新晶圓產能下，加上5G、AI等應用發酵，對於PMIC的需求只會快速增加，以5G智慧型手機來說，單一產品在5G機款上相較4G的PMIC採用數量增加上看2倍，其他電子產品亦是如此，故後續市場活絡程度可想而知。

聯發科將在下周一公布去年12月營收，屆時去年全年營收也將出爐，聯發科2021年10月、11月營收合計為824.5億元，故聯發科2021年12月營收只要有381.5億元，就可以輕鬆達陣，由於天璣9000在去年第四季已經進入拉貨階段，且客戶端反映均相當正向，據悉，銷售優於預期，故聯發科去年第四季若無意外，營收應該可以輕鬆達陣，且有機會朝向高標靠攏。此外，聯發科今日重挫，但可以觀察到，儘管股價跌幅逾4%，但並未爆量，顯示市場仍理性看待短線漲多拉回，基本面仍無疑慮。