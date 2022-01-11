美股昨夜拉尾，四大指數收盤漲跌參半，道指跌0.45%、標普500指數跌0.14%、那指漲0.05%、費半指數漲0.24%；台股ADR齊揚，台積電ADR漲1.22%、日月光ADR漲2.62%、聯電ADR漲1.09%、中華電信ADR漲1.18%。今早日股跌、韓股漲，美股期指偏多。

台股昨日再度由護國神山台積電領軍大盤上演逆轉勝好戲，盤中多空激戰、震盪達近200點，最高18243.26點、最低18043.97點，終場成功奪回18200關；今早三大期指開盤偏空，1月台指期開盤下跌60點、為18200點，電子期開低，隨後大盤開高27.16點、為18266.54點。在台積電開高走低下，大盤跌點也隨之擴大，18200關又告失。

主要權值股表現上，台積電(2330)開高為646元、矽力-KY(6415)開低在4210元、大立光(3008)開高為2490元、鴻海(2317)開平在104.5元、聯發科(2454)開低為1090元、聯電(2303)開高在62.3元。

盤面上，15家上市櫃金控公司2021年狂賺5806.29億元、創歷史新高，富邦金(2881)EPS達12.49元、國泰金(2882)賺進一個股本，盤初聯袂漲約0.5%，拉抬金融類指走揚；貨櫃三雄去年總營收破兆，今早陽明(2609)、長榮(2603)、萬海(2615)走勢分歧；電信三雄去年成績單出爐，中華電(2412)蟬聯電信獲利王、每股賺4.61元，台灣大(3045)、遠傳(4904)分別賺3.9元、2.8元，集體超標，惟今早股價偏空。

台股周一集中市場收18239.38點，漲69.62點，總成交值縮減至2709.88億元；櫃買市場227.64點，漲1.03點，總成交值745.80億元。籌碼面，外資進入連3個交易日賣超、再賣52.78億元，投信賣超3.16億元，自營商賣超25.03億元，三大法人賣超80.96億元。

分析師表示，台股在連三天拉回後，經過昨天向下測試18030點月線與萬八支撐，確立萬八為本波下緣，台股牛年封關前仍可樂觀看待，尤其上市櫃公司上月營收普遍告捷，且本周四將召開法人說明會的台積電、大立光展望正向，接下來又有聯發科等產業正向的重量級個股法說會接棒，為台股在農曆年關前形塑樂觀環境；惟隨著國內本土確診病例單日增加至二位數，市場高度關注意疫情發展，本周若有任何風吹草動，預料盤勢也將趨於震盪。(編輯：李慧蘭)