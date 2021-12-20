日系外資針對智邦(2345)出具最新研究報告，看好智邦在高階交換器市場仍手握三大優勢，故維持智邦320元目標價、維持優於大盤評等。

日系外資表示，智邦預估2022年營收將會相較2021年成長，主要動能來自於100G、400G交換器需求強勁，目前預估要到明年下半年供應鏈問題才有機會舒緩，智邦目前因為亞洲客戶增加，較不利於產品組合，故預計毛利率要回到20%還需要時間，主要是因為亞洲客戶對定價的敏感度高於歐洲/美國客戶，這使得智邦較難傳增加得零組件成本，此外，作為亞洲市場的新進者，智邦採用更積極的定價策略，以在初期時獲得市場份額。

日系外資表示，一般來說，智邦預計組件短缺、庫存偏高、以及不利的銷售組合因地區而異，對其2022年的利潤構成壓力，組件短缺可能會在明年下半年緩解，智邦也預計短缺問題在本季將最嚴重，明年第一季就會出現好轉，但整體狀況在明年下半年之前緩解機率不高，因為部分供應鏈仍然短缺，包括MOSFET(半導體場效電晶體)、整流二極體等，儘管如此，後端產能在東南亞自疫情中逐漸恢復下，預計只需要3~5個月 這些後端供應商在其他地方建立新的產能，故智邦出貨400G訂單影響應該不大，400G主要網絡IC採用7奈米/16奈米製程，相較於100G採用的28奈米製程，相對沒這麼緊繃。

日系外資表示，就長期來看，智邦仍具有3項優勢，首先，400G交換機需求在2022年將持續成長；再者，零組件短缺可能會從明年第一季開始逐漸改善；最後，也是最重要的，就是智邦的400G產品在市場上仍非常具以競爭力，預計智邦在2023年將持續坐穩400G市場領導地位，將不會受到其他供應商的挑戰，故維持智邦320元目標價、維持優於大盤評等。