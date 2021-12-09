豐田汽車在周四宣布，由於晶片短缺，已經暫停在日本的兩家工廠生產活動。

該停工也意指，豐田在12月仍無法如同先前計畫的回復到正常營運。

豐田先前曾指出，在供應鏈干擾生產活動之後，希望在12月能回歸正常生產。

豐田發言人說，兩處工廠在本周三停工，預計持續三天左右；該發言人補充說，這是由於日本供應鏈中斷，以及越南爆發疫情導致勞動力短缺所引起。

該發言人說，此次停工將造成產量減少約3500輛。但是豐田仍維持本財年全年生產900萬輛汽車的生產目標。