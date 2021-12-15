1218台灣將舉行四大公投，其中珍愛藻礁（是否同意三接遷離）案受外媒路透社關注，有不具名的台積電高層向他們表示，半導體產業憂心台灣在土地、水及電力的限制，尤其是供電穩定的問題。

路透社以「三接公投 晶片巨頭台灣能源安全岌岌可危」為題報導，文章提及，三接是被認為是晶片製造強權台灣確保能源供應安全的關鍵，但面臨環保主義者與反對黨的攻擊，三接計畫有助政府推進能源目標，即2025年提高天然氣至發電量的一半。

報導指出，台積電很擔心被捲入兩極化的政治，一直選擇置身在公投辯論之外，然而有不具名台積電高層透露，「半導體產業一直很擔心台灣在土地、水和電力的限制，但在這之中，電力是最受到關注的問題，尤其是穩定的供電。」

研究機構Bernstein半導體分析師Mark Li表示，台積電是全球最大的晶圓代工製造商，也是蘋果的主要供應商，多年來一直與政府合作，以確保台灣的電力供應能隨著公司擴張而增加，「他們與政府保持聯繫，確保不會出現造成生產問題的長期停電狀況。」

台大教授周桂田表示，需要加快轉向乾淨能源的腳步，台灣在能源轉型上已經落後其他國家。而珍愛藻礁公投案的領銜人潘忠政則說：「這是世界共同的財產，也是我們下一代的財產，有那麼多人想保護它，如果我們不保護它，那麼這個國家只將經濟發展與金錢放在眼前。」