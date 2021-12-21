在市場消化Omicron疫情衝擊、美國總統拜登的1.9兆美元規模的重建美好計畫(BBB)遭到同黨議員反對等利空消息後，亞洲周二(21日)強力反彈，歐股開盤也走高，道瓊期指盤前也大漲300點。美股周二開盤上漲超過300點，電動車大廠特斯拉股價上漲1.64%，費半指數也大漲近2%。

截至台灣時間21日晚間10點35分，道瓊工業平均指數上漲334.43點或0.96%、暫報35266.59點；標普500指數上漲43.88點或0.96%、暫報4611.90點；那斯達克指數上漲178.07點或1.19%、暫報15159.02點；費城半導體指數上漲67.21點或1.80%、暫報3,799.59點。

5大科技巨頭股價齊漲，特斯拉股價上漲1.74%、暫報916.49美元。NVIDIA股價上漲1.89%、暫報282.44美元；AMD股價上漲1.56%、暫報137.92美元；英特爾上漲1.52%、暫報50.36美元。

台積電ADR股價上漲1.18%、暫報116.30美元；聯電ADR股價上漲3.29%、暫報11.29美元。