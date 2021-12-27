工業機電系統整合工程業者亞翔(6139)受惠台灣及中國半導體產業發展蓬勃，接單暢旺，至11月底新接單金額達369.23億元，創過去5年來新高，公司預期，明年營收有機會創歷史新高紀錄。

亞翔24日舉行法人說明會，總經理蔣曉麟表示，因中國大陸市場受疫情影響明顯，109年營運跌落低點；不過今年前11月營收達200.62億元，營運已恢復正常水準。

蔣曉麟指出，隨疫情趨緩，受惠於半導體產業發展蓬勃，目前接單動能強勁，截至11月底新接單金額369.23億元，為近五年來的新高，看好明年營收有機會可挑戰歷史新高。

亞翔至11月底新接的訂單金額369.23億元，其中半導體產業比重65%-70%，30%-35%為公共工程，預期訂單動能可延續至明年。

亞翔今年半導體訂單動能強勁，訂單包含台積電南科廠的土建工程以及南京廠裝修工程，其餘還有聯電、力積電、旺宏、華邦電等半導體建廠，中國客戶有中芯國際北京、天津、深圳等工程。

另外，亞翔子公司成都翔生集團設立於中國四川成都市，主要資產坐落於成都市中國天府農博園核心區，翔生實業目前持有資產共92.64畝商業用地，翔生投資持有506.09畝住商用地。

蔣曉麟指出，中國天府農博園今年9月23日開幕啟用，該園區以農商文旅體融合地方產業為發展主軸，並被設定為國家4A級景區，可預期在正式營運後，各種商展、會展、旅遊活動將帶來可觀的人流，可望帶動該地區的商業經貿活動，將為公司在此地所持有的土地資產提供持續加值的潛能。

亞翔11月營收年增76.91%至28.96億元，主要是去年大陸地區受新冠肺炎疫情影響，現工程已漸漸步入正軌；前11月營收200.62億元，年增63.16%。