美國聖誕假期取消了1300個航班，由Flightradar統計的全球每日航班數連日走挫，導致美股航空股盤前集體下跌，加上美國首席醫學顧問佛奇 (Anthony Fauci)警告雖然Omicron 的症狀可能不嚴重，仍該對疫情提高警覺，美股3大期指盤前小漲。美股周一(27日)3大指數開漲，費半指數漲逾1%，電動車大廠特斯拉漲逾2%。

截至台灣時間27日晚間10點35分，道瓊工業平均指數上漲41.50點或0.12%、暫報35992.06點；標普500指數上漲23.38點或0.49%、暫報4749.17點；那斯達克指數上漲108.11點或0.69%、暫報15761.48點；費城半導體指數上漲43.04點或1.09%、暫報3,975.43

點。

5大科技巨頭股價齊揚，特斯拉股價上漲2.06%、暫報1,088.96美元。NVIDIA股價上漲0.43%、暫報297.68美元；AMD股價上漲1.27%、暫報148美元；英特爾上漲0.39%、暫報51.51美元。

台積電ADR股價上漲1.42%、暫報122.39美元；聯電ADR股價上漲1.60%、暫報11.76美元。

美國聯合航空下跌2.81%；美國航空下跌3.45%；達美航空下跌2.82%；西南航空下跌2.37 %；波音公司下跌 2.03%。