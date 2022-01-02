法國迄元旦止，累計新冠確診數逾1019萬人，為全球第六個國家逾1000萬人，並連續四天單日新增確診數逾20萬人。

但仍然從3日開始放寬隔離規定，已完成接種疫苗而篩檢為陽性者，隔離天數從10天縮減至7天，以降低對經濟的影響。