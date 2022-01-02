全球第六國 法國累計確診逾1000萬人 21:252022/01/02 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國迄元旦止，累計新冠確診數逾1019萬人，為全球第六個國家逾1000萬人，並連續四天單日新增確診數逾20萬人。 但仍然從3日開始放寬隔離規定，已完成接種疫苗而篩檢為陽性者，隔離天數從10天縮減至7天，以降低對經濟的影響。 法國累計通報確診破1000萬 全球第6國 2022年開年 澳洲新冠確診人數再創新高 #全球第 #法國 #數逾 #六國 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 響應環保 法國政府禁用塑膠袋包裝蔬果 17:252022/01/02 國際 防疫旅館確診案 莊人祥：目前以群聚方式處理 15:552022/01/01 生活 河南洛陽新安縣發現8名本土確診 4人為無症狀感染者 15:252022/01/01 兩岸 英國調查：Omicron住院風險為Delta的1／3 04:102022/01/02 全球財經 法國疫情大流行的少數好事：跨年燒車縱火事件減少 19:352022/01/02 國際 能源成本飆不停 威脅歐洲經濟復甦 09:172022/01/01 財經 香港爆發Omicron本土傳播 04:102022/01/01 焦點新聞 印度2日新冠新增確診數逾2.7萬人 連五天急增 21:242022/01/02 財經 疫情燒 寧波北侖祭封閉管控 04:102022/01/02 全球財經 住宅價格指數 續締新猷 04:102022/01/01 財經要聞 大陸疫情延燒 西安未平 浙江河南又起 04:102022/01/02 產業財經 財經熱門新聞 台股2萬點有壓力！ 老謝曝5字：恐淪台積電2021下場 - 財經 運價掉不下來？長榮陽明散戶撿到槍：2大事走著瞧 - 財經 美巨頭搞小圈圈 台積電遭排擠？教父挖出這段內幕：結局驚人 - 財經 中芯5奈米沒了？台積電大老神分析：打臉一堆人 - 財經 帶孩子擠地鐵、不留遺產給後代 世界富豪絕對不做的5件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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