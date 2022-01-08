繼臺產以一張新台幣500元保單、隔離或確診就賠10萬元打響名號後，再有產險業者推出隔離賠10萬元的保單。和泰產險公布防疫保單新專案，拉高定額隔離補償至10萬元，為目前業界最高。

Omicron為疫情帶來變數，和泰產險宣布推出防疫保單「新疫點零補償型專案」，拉高隔離補償保額，保戶於保險期間內若接獲政府開立的隔離通知，即可獲得10萬元定額補償。由於臺產防疫保單已暫停銷售，和泰趁勢推出，保額堪稱是目前業界最高；此外，若保戶確診，則可獲得5萬元補償保險金。

和泰產險指出，此張防疫保單不分職業、性別、年齡，採單一費率，外國人也能投保，保費定為895元，不過要注意此專案目前僅提供網路投保，民眾在線上填妥投保資料，待審核通過後，午夜12時立即生效。

此外，中央流行疫情指揮中心宣布全面開放施打疫苗第3劑，和泰產險提醒符合第3劑疫苗接種資格的民眾，施打前應注意施打日是否還在疫苗險的保障期間內，疫苗接種後若出現不良事件，不需證明因果關聯性，和泰產險僅需排除除外事項，即可啟動保單責任，不論第幾劑，同一保單年度最高給付2次。

至於去年營運表現，和泰產險表示，2021年稅前獲利10.8億元創下新高，年增89%，簽單保費市占率自第8名躍升至第6名，今年設定簽單保費成長目標至少5%至10%。

和泰產險進一步指出，由於營運表現創佳績，除了員工平均年薪可望再創新高，也在評估調薪。

2020年和泰產基層員工平均年薪約16至18個月，包含固定2.5個月年終獎金、平均1.5個月至3.5個月績效獎金。

目前和泰產員工數約1060人，今年預計增加6%人力、即徵才60人左右，包含理賠、核保、資訊、企劃人員等，因應數位轉型趨勢，和泰產指出，資訊人才將是人力招募重點項目之一。