桃園機場本土疫情延燒，截至昨晚共累計13人確診，另有1防疫計程車司機1採陰、2採陽，病毒量低待複驗。今中央流行疫情指揮中心公布，該司機複驗陽性、N抗體陰性，為確定的本土個案，整起事件確診規模增至14人，其中13人暫列清潔員相關群聚。另今桃園機場新增2人快篩陽性，是否確診仍待PCR檢測判定。

指揮官陳時中表示，今日增加的本土個案為昨晚公布的保全（案17414）及今日複驗確診的防疫計程車司機（案17415），其中保全1月4日就發病，Ct值24，而司機則是1採Ct值31，2採34.8。

在機場保全（案17371）延伸的採檢中，職場接觸者共37人，有36人陰性，1人檢驗中，另有387人擴大採檢，有1人陽性，即昨晚確診的保全（案17414）；而新確診的防疫計程車司機（案17415）的家庭接觸者有5人，其中4人陰性，1人檢驗中，其餘個案的家人、社區接觸者都是陰性；另今桃園機場新增2人快篩陽性，是否確診仍待PCR檢測判定。

發言人莊人祥表示，昨晚公布的保全（案17414）和今日確診的司機（案17415）都曾接種3劑疫苗。其中，保全曾接種3劑莫德納，在12月29日接種第3劑，而司機曾接種2劑AZ，在12月5日接種第3劑莫德納。

截至目前，桃園機場共有7清潔員、2防疫計程車司機、3歌友會成員及妹妹、2保全確診14。14人當中，除首個確診的防疫計程車司機（案17240）列獨立事件外，其餘13人都暫列清潔員相關群聚。

指揮中心初步研判群聚最早個案為案17307，疑先感染後傳給同在轉盤區工作的案17238，再傳同車其他清潔員；2名確診司機則初判非互傳，疑遭載過的確診者感染；另新增的保全疑為新感染源，曾和入境旅客接觸，與先前確診的保全狀況類似，是否與清潔員群聚案有關仍待進一步釐清。