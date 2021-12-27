封關周第一個交易台股順利攻上18000點之上，也帶動台股表現持續創新高，年底封關周，台股強勢表態，根據統計，台股封關周，漲多跌少，7個年份的封關周表現是上漲的，且股價上漲幅度多在1.5%至2%間，封關上漲周平均漲幅1.66%，另有3年是出現下跌的，不過跌幅相對輕微，大致平均跌幅為0.54%。永豐投信分析，歷年的封關周多數外資已進入聖誕假期，行情多半由內資主導，若觀察上漲周的隔年第一季，全數呈現上揚，而下跌周的隔年第一季則僅有2020年受到新冠疫情爆發影響呈現下跌。

永豐投信指出，台股封關周的無論是上漲或下跌表現，都適合投資人搶先佈局隔年第一季多頭行情到來，永豐投信說明，第一季相對亮麗的表現年度，分別發生在2012年、2017年與2020年，這幾個年度股價分別面臨8000點、9000點與15000至16000點的關卡挑戰與保衛戰，也同步贏來第一季較大的上漲幅度，永豐投信建議，把握封關周搶先佈局第一季多頭行情，其中，台股市場最值得關注的主題包括電動車供應鏈、ESG與消費等主題。

今日開盤後，台積電(2330)強力助攻，也帶動成長型台股ETF強力上揚，不少投資人擔心台股站上萬八後波動風險加大、高檔震盪，永豐投信表示，台股若能在封關周順利站穩萬八，將更確立短線多頭格局，投資宜把握成長型、ESG權值型台股ETF，透過ETF分散式投資特性，紀律性買進策略，減低對於高檔進場、行情波動的擔憂。