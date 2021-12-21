高雄房市在近2年變得相當火熱，加上台積電11月初宣布赴高雄投資設廠，德國默克、三井也宣布前往高雄投資，帶動當地房地產活動延續熱潮，根據實價登錄資料顯示，早在今年10月有個神秘買家掃貨買下位於左營區文智路整排15棟透天，創下左營區今年單筆房地產交易總價最高紀錄。

根據實價登錄顯示，劉姓自然人10月以總價6億元買下15棟建物、16筆住3土地，其中有13棟屋齡30年5樓透天，2棟屋齡21年建築物，以及1間未辦理保存登記的房屋，合計計154房16廳170衛，總建坪1244.67坪，還包括建築物周邊的空地，總計土地面積781.96坪，每坪土地換算77萬元。

據《ETtoday》報導，台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智指出，這一排透天原本為2位莊姓屋主分別持有，已經閒置多年，求售也有一段時間，附近有台鐵左營舊城站，周遭還有高雄美國學校、蓮池潭風景區，一路往南可以到達美術館，往北到達高鐵左營站、台積電預定設廠的高雄中油煉油廠舊址，位於相當好的地位。

陳揚智表示，這塊土地面機夠大、地形方正，地上物也符合危老容積獎勵，若未來朝著重建開發也有相當潛力，依照這筆交易以每坪77萬元入手來看相當划算，目前周遭房價也站穩3字頭，若開發為新建案價值性相當高。