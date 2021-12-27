高雄前金區河東路、國民街口26日晚間發生酒駕致死車禍，38歲黃姓男子酒後駕駛BMW轎車返家，途中撞上步行過馬路的一家四口，母親范女搶救後不治，小女兒頭部受重擊、顱內出血，術後生命跡象穩定，而大女兒及林父身體多處骨折，目前分別由長庚醫院、大同醫院手術治療中。

該起酒駕死亡車禍導致1死3重傷，小女兒頭部外傷、顱內出血，高雄長庚醫院27日上午緊急為小女兒手術治療，手術完成後，目前在加護病房照護中，生命跡象穩定。而大女兒雙腳及顏面多處骨折，牙齒也有多處脫位，長庚醫院目前正在為大女兒進行外科手術當中，術後將轉至加護病房照護，無生命危險。

而被送往市立大同醫院救治的林父遭撞後，手、腳、骨盆多處骨折，經過醫師評估後，目前也正在手術當中，生命跡象穩定，大同醫院表示，住院期間所有自費醫療費用將全額減免，全力協助傷者及家屬，讓他們不用擔心醫療費用的負擔。

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