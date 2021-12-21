三星持續拓展在電動車半導體市場的深度，傳出已吃下特斯拉新一代全自動駕駛系統處理器的晶片代工大單，外媒指出，特斯拉先前曾考慮與台積電合作，但最終在生產成本、長期合作等多方考量下，選擇繼續由三星生產新一代晶片，另外，三星也有機會替特斯拉生產多項車載半導體設備，明年的合作會更加密切。

綜合外媒、Businesskorea報導，去年8月就有消息指稱，台積電將幫特斯拉代工生產下一代自動駕駛處理器「Hardware 4.0」的晶片，但今年以來消息多聲稱，特斯拉會選擇與三星合作，如今確定由三星吃下大單，台積電仍無緣替特斯拉代工晶片。

報導指出，特斯拉會決定與三星繼續合作，除了雙方原本就有長期合作的基礎，考量生產成本、熟悉度等多方面條件，特斯拉選擇三星做為其新一代自駕系統的晶片代工商，此外，三星可能會替特斯拉生產相關車載半導體裝置，包括高性能固態硬碟（SSD）、DDR4 RAM、GDDR6顯示卡及UFS儲存晶片等。

事實上，從2019年開始，特斯拉一直都將自駕系統的晶片代工交給三星，並透過三星位在美國德州的奧斯丁工廠生產，而新一代的晶片將交由三星位在韓國華城的工廠生產，使用7奈米技術，雖然不是最新的5奈米技術，但製程與產品品質更為穩定。

報導也提及，三星為特斯拉生產的新一代晶片將用在特斯拉皮卡車Cybertruck上，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）此前也聲稱，Hardware 4.0系統是全自動駕駛電腦的2.0版，比人類駕駛安全10倍。