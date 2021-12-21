美股周一四大指數皆墨，道瓊收跌逾430點，且上周五道瓊重挫超過530點，連續兩個交易日美股重挫近千點，陷入震盪局勢。有專家認為，受到新變異株Omicron入侵、供應鏈問題持續存在及拜登政府政策受到自己人阻擋等多方面衝擊，短期內可能出現波動性增加且交易量縮的狀況，這也讓未來市場變數增加。

CNBC報導，Omicron變異株讓投資者對於疫情風險的擔憂上升，尤其美國50州裡面有43州都發現相關確診案例，且出現社區感染的地區，病例數在短短3天內就翻了超過1倍，過去三個交易日，標普500指數下跌3.01%，創下自9月以來最大的三日跌幅，那斯達克指數也在過去三天跌3.76%，這是5月以來最糟糕的走勢。

投資研究機構Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen表示，「市場的下行趨勢反映Omicron確診病例上升的擔憂，同時拜登政府1.75兆美元的重建美好政策遭到意外擱置，市場的不確定性持續增加。」

金融機構Nationwide投資研究主管Mark Hackett則說：「隨著Omicron的病例激增，供應鏈壓力未減及重建美好政策面臨失敗，我們在耶誕節前陷入震盪周期，接下來波動性增加與交易量減少的狀況將會出現，但可能也是一種買入的機會。」

拜登的重建美好政策之所以出現變數，在於同黨的參議員Joe Manchin公開表示，無法支持民主黨提出的1.75兆美元的重建美好未來法案，該法案旨在擴大社會安全網及補助對抗氣候變遷的產業。

由於民主黨與共和黨在參議院各占50席，民主黨內並沒有跑票空間，因此Joe Manchin的表態將對拜登政府產生巨大衝擊，高盛更因此下調他們對明年第一季GDP的預測，從3%下修至2%。

Joe Manchin也透露選擇在最後關頭「倒戈」的原因，在於他擔心該政策將導致通貨膨脹持續增加；白宮發言人Jen Psaki則表示，Joe Manchin受訪的言論與先前黨內協商結果不一致，先前他已向拜登提出他支持的條文大綱，做為日後協商基礎，如今卻莫名扭轉立場。